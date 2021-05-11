Ильхам Алиев: По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные

«Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой».

«Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой».

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«Должен сказать, что по окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны, и после окончания военных действий в течение этих 6 месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1600 тел погибших армянских военнослужащих на территории, освобожденной от оккупации.

Должен сказать, что по окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны, и после окончания военных действий в течение этих 6 месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1600 тел погибших армянских военнослужащих на территории, освобожденной от оккупации.