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Ильхам Алиев: По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные

Ильхам Алиев: По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные «Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой».
Карабах
11 мая 2021 г. 01:09
Ильхам Алиев: По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные
Ильхам Алиев

«Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой».

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«Должен сказать, что по окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны, и после окончания военных действий в течение этих 6 месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1600 тел погибших армянских военнослужащих на территории, освобожденной от оккупации.

Должен сказать, что по окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны, и после окончания военных действий в течение этих 6 месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1600 тел погибших армянских военнослужащих на территории, освобожденной от оккупации.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Müharibənin yekunlarına əsasən bizdə olan bütün hərbi əsirləri vermişik”

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