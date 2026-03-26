Группа международных путешественников прибыла в Шушу.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, путешественники ознакомятся с историей города и культурными достопримечательностями.

Им также представится возможность воочию ознакомиться с ходом восстановления города после освобождения от оккупации.

Отметим, что сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.