Группа международных путешественников прибыла в Шушу
Карабах
- 26 марта, 2026
- 17:35
Как передает корреспондент Report из города Шуша, путешественники ознакомятся с историей города и культурными достопримечательностями.
Им также представится возможность воочию ознакомиться с ходом восстановления города после освобождения от оккупации.
Отметим, что сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.
Последние новости
18:19
Рютте: НАТО добился значительного прогресса в области инвестиций в оборонуДругие страны
18:09
За прошедший день в Азербайджане изъято почти 54 кг наркотиковПроисшествия
18:03
СМИ: Иран ответил на предложения СШАДругие страны
18:01
Папикян отправился во Францию с официальным визитомВ регионе
17:58
Арвиндер Бахал: Посещение мечети в Агдаме было эмоциональным моментомКарабах
17:50
ЦАХАЛ за последние дни ликвидировал более 30 боевиков "Хезболлах" на юге ЛиванаДругие страны
17:50
Германия сократила закупки азербайджанской нефти более чем в три разаЭнергетика
17:48
Доклад НАТО: В 2025 году больше всего на оборону потратили США, меньше всего - ЧерногорияДругие страны
17:35
Фото