    Инфантино пытается убедить Иран сыграть матчи ЧМ-2026 в США

    Инфантино пытается убедить Иран сыграть матчи ЧМ-2026 в США

    Президент ФИФА Джанни Инфантино предпринимает усилия для урегулирования разногласий между США и Ираном вокруг участия иранской сборной в чемпионате мира 2026 года.

    После срыва мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде глава мирового футбола активизировал собственные контакты с обеими сторонами. Инфантино пытается найти компромисс между Ираном, который не хочет проводить матчи на территории США, и американской стороной, заявляющей, что ей безразлично, приедет ли команда.

    Сборная Ирана одной из первых завоевала путевку на мундиаль, который пройдет в Северной Америке. Однако после начала военных действий США против Ирана месяц назад в Тегеране все чаще ставят под сомнение участие национальной команды в турнире.

    Министр спорта Ирана потребовал перенести матчи, запланированные в Лос-Анджелесе и Сиэтле, на территории Мексики. В ФИФА на этой неделе эту просьбу отклонили.

    По словам неназванного североамериканского футбольного чиновника, Инфантино предстоит решить две задачи: убедить президента США Дональда Трампа в допустимости участия Ирана в матчах на американской территории и одновременно добиться того, чтобы иранская сторона согласилась на такие условия.

    Отметим, что ситуация стала одним из наиболее серьезных геополитических вызовов для главы ФИФА, который в последние годы последовательно выстраивал тесные отношения с американским руководством. Как отмечают источники, внутри организации такой подход вызывает неоднозначную реакцию, в том числе среди представителей высшего руководства ФИФА.

    İnfantino İranla ABŞ-nin "DÇ-2026 problemi"ni çözməyə çalışır

    Последние новости

    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    17:31

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    Финансы
    Лента новостей