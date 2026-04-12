    Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии

    Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии "Фидес" на парламентских выборах.

    Как передает Report, об этом глава венгерского правительства заявил в ходе трансляции своего обращения.

    Орбан сообщил, что правящая политическая сила уступила по итогам голосования.

    После обработки данных 53,45% голосов, "Тиса", предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 136 мест в парламенте из 199. Альянс "Фидес" – "Христианско-демократическая народная партия" получает 56 мест, у крайне правой "Нашей Родины" семь мест.

    Орбан также поздравил лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, не дожидаясь завершения подсчета голосов.

    Об этом Мадьяр сообщил на своей странице в Facebook.

    "Премьер-министр Виктор Орбан только что поздравил нас по телефону с победой", - написал он.

    Отметим, что на парламентских выборах в Венгрии зафиксирована рекордная за всю историю страны явка избирателей.

    Orban parlament seçkilərində partiyasının məğlubiyyətini etiraf edib
    Orban accepts his party's defeat in Hungarian parliamentary elections

