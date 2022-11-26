Госсоветник: Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин

Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин.
Об этом Report заявил государственный советник премьер-министра Румынии Юлиан Чифу.
По его словам, минная проблема представляет огромную опасность.
Госсоветник заявил, что в настоящее время в Румынии также имеются невзорвавшиеся мины, оставшиеся со времен Второй мировой войны.
"Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин. Это огромные усилия", - добавил он, отметив, что даже имея карты минных полей, все равно нужно быть осторожными.