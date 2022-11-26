Госсоветник: Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин

Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин.

Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин.

Об этом Report заявил государственный советник премьер-министра Румынии Юлиан Чифу.

По его словам, минная проблема представляет огромную опасность.

Госсоветник заявил, что в настоящее время в Румынии также имеются невзорвавшиеся мины, оставшиеся со времен Второй мировой войны.

"Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин. Это огромные усилия", - добавил он, отметив, что даже имея карты минных полей, все равно нужно быть осторожными.