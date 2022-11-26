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Госсоветник: Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин

Госсоветник: Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин.
Карабах
26 ноября 2022 г. 18:08
Госсоветник: Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин

Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин.

Об этом Report заявил государственный советник премьер-министра Румынии Юлиан Чифу.

По его словам, минная проблема представляет огромную опасность.

Госсоветник заявил, что в настоящее время в Румынии также имеются невзорвавшиеся мины, оставшиеся со времен Второй мировой войны.

"Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин. Это огромные усилия", - добавил он, отметив, что даже имея карты минных полей, все равно нужно быть осторожными.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət müşaviri: “Azərbaycan ərazilərini minalardan təmizləmək üçün çox vaxta ehtiyac duyacaq”

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