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Глава объединения: Мы информируем мировую общественность о минной проблеме Азербайджана

Глава объединения: Мы информируем мировую общественность о минной проблеме Азербайджана Азербайджан входит в первую десятку стран мира по уровню загрязнения минами.
Карабах
19 мая 2023 г. 15:40
Глава объединения: Мы информируем мировую общественность о минной проблеме Азербайджана

Азербайджан входит в первую десятку стран мира по уровню загрязнения минами.

Об этом в заявлении карабахскому бюро Report сказал председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

Он также рассказал о целях, стоящих перед Общественным объединением: "Мы принимаем меры для информирования мировой общественности о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан. Мины - большая проблема для нашей страны, и Азербайджан пытается решить эту проблему собственными силами. В ходе исследований, проведенных в рамках проекта международной организацией, выяснилось, что Азербайджан входит в первую десятку стран мира по уровню загрязнения минами. Эта информация включена в отчет за 2020 год".

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Версия на английском языке Head of organization: ‘We are trying to convey the truth about Armenia's mine terrorism to the world’
Версия на азербайджанском языке Təşkilat rəhbəri: "Ermənistanın mina terroru ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırmağa çalışırıq"

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