Глава объединения: Мы информируем мировую общественность о минной проблеме Азербайджана

Азербайджан входит в первую десятку стран мира по уровню загрязнения минами.

Азербайджан входит в первую десятку стран мира по уровню загрязнения минами.

Об этом в заявлении карабахскому бюро Report сказал председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

Он также рассказал о целях, стоящих перед Общественным объединением: "Мы принимаем меры для информирования мировой общественности о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан. Мины - большая проблема для нашей страны, и Азербайджан пытается решить эту проблему собственными силами. В ходе исследований, проведенных в рамках проекта международной организацией, выяснилось, что Азербайджан входит в первую десятку стран мира по уровню загрязнения минами. Эта информация включена в отчет за 2020 год".