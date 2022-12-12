Глава НПО: Акция протеста в Шуше продлится до приезда Волкова

"Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продлится до тех пор пока сюда не прибудет командующий российскими миротворческими силами, временно дислоцированными в части Карабахского экономического района, генерал-майор Андрей Волков".

Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продлится до тех пор, пока сюда не прибудет командующий российскими миротворческими силами, временно дислоцированными в части Карабахского экономического района, генерал-майор Андрей Волков.

Об этом командированному в Шушу корреспонденту Report сообщила руководитель Общественного объединения по экологическому просвещению и экологическому мониторингу Гамза Юсубова.

"У нас к нему есть конкретные вопросы. Мы также направили обращение в посольство России. Высказали им опасения по поводу разграбления наших национальных богатств на землях, которые в течение 30-летней армянской оккупации подвергались экологическому террору. Хотя война закончилась два года назад, на территории, контролируемой российскими миротворческими силами, временно дислоцированными в Карабахском экономическом районе, все также продолжается экологический террор" - сказала Г.Юсубова.

Она напомнила, что в обращении к посольству была подчеркнута невозможность проведения мониторинга на этих территориях:

"На этих территориях остаются представители армянского народа. Будучи толерантной страной, Азербайджан не хочет конфликта. Прямой долг миротворцев создать условия для мониторинга, мы должны знать, что происходит на нашей земле. Нам было отказано в проведении мониторинга на прошлой неделе. Акция протеста завершится, когда приедет Волков, и мы предъявим свои требования. Он должен пообещать, что наши экологи проведут мониторинг на территории Азербайджана, где проживают армяне. Мы не сдвинемся с места, пока он не приедет".