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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 12 октября, 2026
    • 08:22
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в направлении центра;

    6. Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    7. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    10. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    11. Проспект Гара Гараева - от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";

    12. Проспект Бабека - в направлении центра;

    13. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    14. Улица Бакиханова - от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга "Статистика";

    15. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    16. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
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