На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 12 октября, 2026
- 08:22
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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в направлении центра;
6. Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
11. Проспект Гара Гараева - от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";
12. Проспект Бабека - в направлении центра;
13. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
14. Улица Бакиханова - от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга "Статистика";
15. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
16. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.