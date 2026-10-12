На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в направлении центра;

6. Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

11. Проспект Гара Гараева - от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";

12. Проспект Бабека - в направлении центра;

13. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

14. Улица Бакиханова - от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга "Статистика";

15. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

16. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.