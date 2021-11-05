Глава МИД: Год назад Азербайджан восстановил историческую справедливость и положил конец оккупации

"Через три дня мы будем отмечать год с победы в Отечественной войне. Год назад мы восстановили справедливость и вернули наши территории".

"Через три дня мы будем отмечать год с победы в Отечественной войне. Год назад мы восстановили справедливость и вернули наши территории".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на конференции "44-дневная дорога к Победе".

Он особо отметил роль Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в этой победе: "Год назад азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева восстановила историческую справедливость и положила конец 30-летней оккупации. Роль шехидов, написавших самую славную страницу истории, неоспорима".

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан приложил все усилия, чтобы решить вопрос мирным и дипломатичным путем.

"Азербайджан четко обозначил свою позицию, однако армянская сторона затягивала переговоры, создавалась лишь имитация переговоров", - заявил Д. Байрамов, отметив, что далее армянская сторона начала провокации, сначала политические, а потом и военные.