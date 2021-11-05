Хафиз Пашаев: Мы должны работать для достижения мира, восстановления освобожденных земель

"Война, начавшаяся год назад, продолжалась 44 дня и завершилась победой Азербайджана".

"Война, начавшаяся год назад, продолжалась 44 дня и завершилась победой Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Университета ADA Хафиз Пашаев во время выступления на конференции "44-дневная дорога к Победе".

Он отметил, что проводящаяся сегодня в Университете ADA конференция и выставка имеет особое значение, поскольку дает возможность отметить День победы.

Х. Пашаев отметил, что в рамках одной из поездок в этом году побывал на освобожденных территориях и своими глазами увидел ужасающие разрушения: "Мы должны работать для достижения мира, для восстановления этих территорий. Эта победа далась нелегко. В будущем роль студентов и выпускников будет заключаться в том, чтобы донести правду до мирового сообщества. Мы должны сделать так, чтобы история не повторялась".