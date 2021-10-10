Глава государства рассказал о посланной армянами в Гадрут диверсионной группе

"Гадрутская операция имела очень большое значение и со стратегической, и с исторической, и с морально-психологической точек зрения"

"Гадрутская операция имела очень большое значение и со стратегической, и с исторической, и с морально-психологической точек зрения. Сегодня бывший Гадрутский район бывшей Нагорно-Карабахской автономной области полностью освобожден от оккупантов".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что после окончания войны из Ширакской области Армении в некоторые села бывшего Гадрутского района была заслана специальная диверсионная группа.

"В конце ноября они, пройдя через Лачинский коридор, внедрились в эти регионы и, как вам известно, были разоружены и арестованы. Военнослужащие, не совершившие преступление, были возвращены, военнослужащим, диверсантам, совершившим преступление, пришлось предстать перед судом. То есть, хочу сказать, что даже после окончания войны, спустя почти 20 дней, две недели после подписания Арменией акта о капитуляции они вновь попытались совершить нападение на Гадрут. Но Вооруженные силы Азербайджана предприняли необходимые шаги.

Согласно административно-территориальному делению Азербайджана, поселок Гадрут является составной частью Ходжавендского района, и в свое время Гадрутский и Мартунинский районы, относившиеся к бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, были объединены – их объединили мы, – и был создан Ходжавендский район. Должен также сказать, что примерно 55-60% бывшего Мартунинского района освобождены от оккупантов, и граждане Азербайджана вернутся и в эти регионы.

Глядя на поселок Гадрут, каждый видит, что армяне не считали эти земли родными для себя. Потому что посмотрите, в каком состоянии находится Гадрут. Вы знаете Гадрут, жили, бывали здесь, жили и в близлежащих селах, здесь есть представители нескольких сел. За 30 лет здесь, можно сказать, ничего не изменилось, построены два здания для военнослужащих и отремонтирована одна школа. Все остальные здания остались такими же, какими были. То есть, царила массовая нищета, ничего не сделано. Посмотрите, в каком состоянии находятся дороги, здания. Как вообще человек может жить в некоторых из этих зданий – большой вопрос. Спрашивается, ведь на протяжении 30 лет армянское государство получало миллионы от армян, проживающих за рубежом. Ежегодно они устраивали марафон, каждый год собиралось более ста миллионов долларов. Умножьте это на 30 и посмотрите, какая примерно сумма получается. В настоящее время я совершаю поездки во все эти регионы – был и в Гадруте, и во многих селах Гадрута, и в ходжалинских селах Чанагчи, Сыгнах. И Азых, и Туг, и Сусанлы, и остальные села – все находятся в ужасном состоянии. Сейчас наши строители ездят в некоторые села, проводят анализ, 95% зданий находятся в непригодном состоянии. Куда же ушли собранные миллиарды? Значит, руководство Армении, ее бывшее преступное руководство просто обманывало богатых армян мира и, организовывая марафоны и привлекая эти деньги, расходовало их на себя по собственному усмотрению", - сказал глава государства.