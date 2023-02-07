Глава ANAMA: От мин очищено 64 тысячи гектаров освобожденных территорий Азербайджана

До сегодняшнего дня от мин очищено 64 тысячи гектаров освобожденных территорий Азербайджана.

До сегодняшнего дня от мин очищено 64 тысячи гектаров освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов заявил в Шуше на организованной совместно с Программой Развития ООН (ПРООН) конференции по разминированию.

По его словам, жертвами мин, установленных Арменией, стали 282 азербайджанца, 46 из которых погибли.

В ходе работ по разминированию в целом было обнаружены свыше 28 тысяч противопехотных мин и свыше 39 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

В. Сулейманов отметил заинтересованность ANAMA в сотрудничестве с ПРООН: "Проект, который мы сегодня подпишем будет способствовать улучшению качества нашей работы".

Председатель правления также отметил важность гендерной тематики в вопросах разминирования. По его словам, участие женщин в разминировании и создание первых женских команд по разминированию в Азербайджане будет способствовать продвижению гендерной инклюзивности.

Глава ANAMA также призвал международное сообщество и организации оказать содействие процессу разминирования в Азербайджане.

"Правительство Азербайджана, придерживаясь принципов мира и безопасности в регионе, продолжает сотрудничество с международными партнерами, гражданским обществом и донорскими организациями. Этот проект имеет особое значение с точки зрения разминирования территорий, обеспечения безопасного и устойчивого возвращения ВПЛ, а также повышения потенциала ANAMA, укрепления знаний и навыков и продвижения деятельности по разминированию с учетом гендерных факторов. Верим, что совместное сотрудничество в рамках усилий и деятельности международных партнеров в сфере борьбы с минной угрозой будет способствовать безопасному восстановлению освобожденных от оккупации территорий и мирному возвращению туда вынужденных переселенцев", отметил В. Сулейманов.