Герой Отечественной войны: После освобождения Гадрута враг предпринял контратаку

Офицер Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), герой Отечественной войны, полковник Бабек Алекперов ответил на вопросы сотрудника Report, командированного в Джебраил.

Офицер Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), герой Отечественной войны, полковник Бабек Алекперов ответил на вопросы сотрудника Report, командированного в Джебраил.

Алекперов Бабек Мурсал оглу родился 24 декабря 1987 года в поселке Джейранбатан Абшеронского района. Окончил среднюю школу в родном поселке, в ​2003-2006 годах учился в лицее им.Джамшида Нахчыванского. В 2006-2010 годах, получив высшее военное образование на факультете Пограничных войск Академии имени Гейдара Алиева, начал службу в звании лейтенанта в Силах быстрого реагирования Пограничных войск.

​За отличие на службе неоднократно удостаивался орденов и медалей, присвоенных президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым и начальником Государственной пограничной службы.

- Какие боевые задачи ставились перед пограничниками в ходе Отечественной войны?

- 27 сентября 2020 года в целях предотвращения широкомасштабных провокаций, начатых армянскими вооруженными силами против Азербайджана, под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева была начата операция "Железный кулак". Все наши силы и средства по выполнению задач, поставленных перед Государственной пограничной службой в Отечественной войне, были полностью мобилизованы. С первого дня боевых действий азербайджанские пограничники освободили большую территорию от линии соприкосновения на территории Физулинского района до государственной границы с Арменией, в ходе молниеносной атаки нанесли сокрушительные удары по противнику, враг понес большие потери.

Пограничники, проявившие героизм при освобождении Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша, водрузили Государственный флаг на древнем мосту Худаферин, в поселке Агбенд Зангиланского района и в самом Зангилане. В ожесточенных боях были освобождены стратегические высоты Бартаз и Шукюратаз на государственной границе с Арменией.

- Какими запомнились бои за освобождение Худаферинского моста и прилегающих территорий?

- Худаферинский мост имел исключительное стратегическое значение и был одним из важнейших пунктов в боях за освобождение Карабаха. Так, село Худаферин, расположенное неподалеку от моста, является одним из последних сел Джебраила. Затем следует Зангиланский район, а вслед за ним Губадлинский. Поэтому успешное выполнение задачи по освобождению Худаферинского моста имело особую значимость. В соответствии с планом операции вдоль Араза был осуществлен прорыв позиций противника, устроена засада, силы противника, не выдержав натиска, боевой решимости, профессиональной подготовки нашего состава, понесли серьезные потери в живой силе и отступили. Нам удалось захватить стратегические высоты, расположенные на этой территории. Тем самым был освобожден Худаферинский мост, поднят Государственный флаг, о чем было доложено Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву.

- Вы отметили стратегическую значимость Худаферинского моста и прилегающих территорий. Много ли времени заняла организация засады и какие потери понесли вражеские силы?

- После освобождения Худаферина наши силы, продвигаясь вдоль границы с Ираном в направлении Зангилана, обеспечили освобождение наших территорий и пограничных застав. В течение суток мы преодолели 105 км и вошли в Зангилан, в городе была проведена операция по очистке, наши группы были развернуты на окружающих высотах. На следующий день после освобождения города шли тяжелые бои по пресечению контрнаступления противника. Несмотря на то, что среди личного состава были убитые и раненые, наши войска не позволили противнику продвинуться ни на шаг вперед, противник отступил, понеся тяжелые потери, а оставшиеся в живых пытались спастись бегством через реку Охчучай.

- Где произошли самые кровопролитные сражения?

- Противник неоднократно предпринимал попытки контрнаступления с тем, чтобы выбить нас с территорий, высот и населенных пунктов, освобожденных от оккупации, но не достиг своей цели. После освобождения поселка Гадрут произошли ожесточенные бои, враг не желал мириться с потерей. Спецназ Государственной пограничной службы и другие роды войск наших Вооруженных сил, проявив героизм и мужество, отбили натиск врага и нанесли противнику тяжелое поражение. После освобождения города Зангилан от оккупации на следующий день во время отражения контрнаступления противника произошли ожесточенные бои. Особенно в ходе освобождения высоты Уч ногте в поселке Агбенд. Высота считается стратегическим участком как с точки зрения контроля путей сообщения на территории Азербайджана, так и над Мегринской дорогой на территории Армении.

Несмотря на то, что враг серьезно укрепился в этом районе, а поддержка оборонительной позиции крупнокалиберными орудиями, минометными дивизиями создавали трудности продвижению наших штурмовых частей, техники, в результате успешной операции, проведенной при поддержке с воздуха и точными ударами БПЛА, освобождение стратегической высоты было достигнуто. Несмотря на неоднократные контратаки противника с целью захвата высоты, массированные артиллерийские обстрелы, наши героические пограничники успешно выполнили задачу по удержанию позиции и отражению провокаций противника. В этих боях наши пограничники героически погибли и получили ранения.

- Земля, омытая праведной кровью шехидов, - родная земля, Отчизна... Разумеется, на войне никогда не обходится без потерь. Да упокоит Всевышний души всех наших героев, отдавших жизни за Родину... Скажите, что испытывает боец, потерявший друга на поле боя? Как пережить эту потерю?

- Не каждому суждено вознестись на вершину шехидства. Это самая недосягаемая и священная вершина, воплощение беззаветной любви к Родине. Наши герои навеки в наших сердцах. Да, я потерял друга Юсифли Азера, и это невосполнимая потеря. Как сейчас помню, он быстро взобрался и снял армянский флаг с административного здания и тотчас водрузил наш трехцветный флаг. Он был патриотом. Память о наших героях дорога и свята для нас.

- Армянская пресса и сами военнослужащие признают несгибаемый дух азербайджанского солдата. Наши бойцы не складывали оружия, даже получив тяжелые ранения. Несмотря на то, что Вы сами были тяжело ранены, продолжали сражаться. Что придавало Вам сил, вдохновляло на бой?

- Стон Ходжалы, зов родной земли, наших краев, ожидавших нас почти 30 лет, сила наших ценностей, непобедимого духа нашего народа. Мы давно ждали этого приказа Верховного главнокомандующего. Во время боев я получил ранение. Это произошло, когда я пытался настигнуть отступающих армянских солдат. Отступая, враги устроили мне засаду в одном из полуразрушенных домов, но получилось так, что эту засаду я обернул против них. Правда, во время этой засады меня ранили, но я смог уничтожить врага и продолжил бой. Не только я, но и мои героические боевые товарищи, несмотря на тяжелые ранения, продолжали сражаться, преследуя бежавшего от страха врага. Даже когда эвакуационные группы ждали, чтобы вытащить нас с поля боя, мои храбрые братья не покидали поля битвы.

- Вы рапортовали Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву об освобождении Зангилана и Худаферина от врага. Какие чувства Вы испытывали в тот момент?

- Докладывать Верховному главнокомандующему об освобождении наших земель, которые почти 30 лет находились под оккупацией, было не только большой ответственностью, но и невероятной гордостью. Поднять азербайджанский флаг над Худаферинским мостом, являющимся национальным, историко-культурным достоянием нашего народа, символом единства и солидарности, означало восстановление исторической справедливости. Когда я водружал наш флаг, я и подумать не мог, что мой рапорт будет транслироваться по всем государственным каналам. Благодаря непоколебимой воле нашего Верховного главнокомандующего и доблестной армии ныне наш флаг развевается над всеми освобожденными территориями.

- Вы освободили от врага значительную территорию с минимальными потерями. Как Вам это удалось?

- Освобождение за короткий срок значительной части территорий, где за почти 30 лет была создана оборонительно-укрепительная система, является показателем мощи Азербайджанской армии. Сегодня внимание и забота, оказываемые главой государства Ильхамом Алиевым нашей армии, приносят плоды. В результате последовательной и целенаправленной политики уровень военно-технического оснащения, дисциплины и боевого духа наших Вооруженных сил достаточно высок. Государственная пограничная служба постоянно проводит учения. В большинстве наших учений принимал участие лично начальник службы генерал-полковник Эльчин Гулиев. Все эти факторы и привели к тому, что в 44-дневной Отечественной войне мы с минимальными потерями освободили от врага обширные территории. Я очень горжусь тем, что являюсь офицером победоносного президента, армии и народа - триумфатора!