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Генпрокурор: Армения совершила экологические преступления в Карабахе в годы оккупации

Генпрокурор: Армения совершила экологические преступления в Карабахе в годы оккупации Армения совершила экологические преступления на оккупированных территориях Азербайджана.
Карабах
4 апреля 2024 г. 12:12
Генпрокурор: Армения совершила экологические преступления в Карабахе в годы оккупации

Армения совершила экологические преступления на прежде оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев по время встречи руководства генеральных прокуратур прикаспийских государств на тему "Экологические правонарушения в акватории Каспийского моря: Стратегия прокуратуры для защиты морской среды".

По его словам, на данный момент следственная группа, созданная Генпрокуратурой АР, проводит разбирательство по данным преступлениям.

"Будет обеспечено информирование международной общественности о правовых последствиях данных преступлений, принятие правовых мер в соответствии с национальными и международными правовыми нормами и законами.

Также направлены обращения в правоохранительные органы иностранных государств для оказания взаимной правовой помощи в разбирательстве данных преступлений. Поддерживаются интенсивные контакты с ними. После сбора всех результатов материалы следствия будут использованы в международных судах", - подчеркнул Кямран Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: Ermənistan vaxtilə işğal altında olan ərazilərimizdə ekoloji cinayətlər törədib

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