Митсидис: Группа NomadMania посетит освобожденные территории Азербайджана

Группа NomadMania провела пресс-конференцию, посвященную очередной поездке международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур 26-27 марта.

Как передает Report, в ходе пресс-конференции руководитель клуба путешественников NomadMania Гарри Митсидис провел брифинг для участников клуба, рассказав о деталях поездки и истории Карабаха.

Он отметил, что в Карабахском регионе остается много неизученных мест.

"Карабах во многом остается малоизученным регионом. Нас по своей природе тянет в такие малоизученные регионы, мы считаем, что их стоит посетить", - сказал он.

Глава группы отметил, что история Карабаха требует глубокого погружения для изучения.

Путешественникам провели краткий экскурс об истории армяно-азербайджанского конфликта и преступлениях, совершенных армянами на территории Азербайджана.

"Одним из самых трагических событий стал Ходжалинский геноцид в феврале 1992 года, когда были убиты сотни мирных жителей. Этот эпизод стал одним из самых жестоких в ходе войны", - отметил он.

Митсидис также коснулся минной проблемы Азербайджана: "Проблема противопехотных мин стоит очень остро, а процесс зачистки территорий занимает много времени. Это очень трудоемкий и дорогостоящий процесс".

Глава группы путешественников отметил, что туристы во время поездки смогут посетить исторические места и насладиться природой Карабаха, погружаясь в историю Азербайджана еще глубже.