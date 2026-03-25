    Митсидис: Группа NomadMania посетит освобожденные территории Азербайджана

    Группа NomadMania провела пресс-конференцию, посвященную очередной поездке международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур 26-27 марта.

    Как передает Report, в ходе пресс-конференции руководитель клуба путешественников NomadMania Гарри Митсидис провел брифинг для участников клуба, рассказав о деталях поездки и истории Карабаха.

    Он отметил, что в Карабахском регионе остается много неизученных мест.

    "Карабах во многом остается малоизученным регионом. Нас по своей природе тянет в такие малоизученные регионы, мы считаем, что их стоит посетить", - сказал он.

    Глава группы отметил, что история Карабаха требует глубокого погружения для изучения.

    Путешественникам провели краткий экскурс об истории армяно-азербайджанского конфликта и преступлениях, совершенных армянами на территории Азербайджана.

    "Одним из самых трагических событий стал Ходжалинский геноцид в феврале 1992 года, когда были убиты сотни мирных жителей. Этот эпизод стал одним из самых жестоких в ходе войны", - отметил он.

    Митсидис также коснулся минной проблемы Азербайджана: "Проблема противопехотных мин стоит очень остро, а процесс зачистки территорий занимает много времени. Это очень трудоемкий и дорогостоящий процесс".

    Глава группы путешественников отметил, что туристы во время поездки смогут посетить исторические места и насладиться природой Карабаха, погружаясь в историю Азербайджана еще глубже.

    Гарри Митсидис Клуб путешественников NomadMania Карабах и Восточный Зангезур
    Harri Mitsidis: "NomadMania" səyyahlar klubu Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinə səfər edəcək
    Микаэль Форре: Канаки продолжат политическую борьбу за независимость

    В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали четыре человека

    Хакан Фидан обсудил с главами МИД Сирии, Катара и Узбекистана эскалацию на Ближнем Востоке

    Petkim в 2025 году на внешних рынках реализовал продукции более чем на $850 млн

    Куртулмуш: Обеспечение прочного мира на Южном Кавказе укрепит региональные коммуникации

    ГДП обратилась к участникам дорожного движения в связи с дождливой погодой

    Азербайджан на четвертом месте среди тюркских государств по объему страховых сборов

    ЕС станет учредителем специального трибунала по агрессии против Украины

