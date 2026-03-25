Митсидис: Группа NomadMania посетит освобожденные территории Азербайджана
- 25 марта, 2026
- 17:09
Группа NomadMania провела пресс-конференцию, посвященную очередной поездке международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур 26-27 марта.
Как передает Report, в ходе пресс-конференции руководитель клуба путешественников NomadMania Гарри Митсидис провел брифинг для участников клуба, рассказав о деталях поездки и истории Карабаха.
Он отметил, что в Карабахском регионе остается много неизученных мест.
"Карабах во многом остается малоизученным регионом. Нас по своей природе тянет в такие малоизученные регионы, мы считаем, что их стоит посетить", - сказал он.
Глава группы отметил, что история Карабаха требует глубокого погружения для изучения.
Путешественникам провели краткий экскурс об истории армяно-азербайджанского конфликта и преступлениях, совершенных армянами на территории Азербайджана.
"Одним из самых трагических событий стал Ходжалинский геноцид в феврале 1992 года, когда были убиты сотни мирных жителей. Этот эпизод стал одним из самых жестоких в ходе войны", - отметил он.
Митсидис также коснулся минной проблемы Азербайджана: "Проблема противопехотных мин стоит очень остро, а процесс зачистки территорий занимает много времени. Это очень трудоемкий и дорогостоящий процесс".
Глава группы путешественников отметил, что туристы во время поездки смогут посетить исторические места и насладиться природой Карабаха, погружаясь в историю Азербайджана еще глубже.