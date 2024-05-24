Фуад Гусейналиев: Возвращение четырех приграничных сел - важный шаг на пути к мирному соглашению

Возвращение четырех приграничных сел под контроль Азербайджана является важным шагом в контексте переговоров между Баку и Ереваном.

Возвращение четырех приграничных сел под контроль Азербайджана является важным шагом в контексте переговоров между Баку и Ереваном.

Об этом сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире телеканала CBC.

По его словам, подобные действия являются практической реализацией процесса делимитации границы.

"Мы же всегда относимся к разным обещаниям армянской стороны с осторожностью и долей пессимизма. Однако, в данном случае все произошло в договоренные сроки и эти четыре села перешли под контроль Азербайджана. На этих территориях уже полностью проведена демаркация и делимитация границы. Это закладывает основы для достижения мирного соглашения между двумя странами, а также позволяет наряду с переговорами по мирному соглашению, проводить параллельно делимитацию и на других участках", - сказал он.

Ф.Гусейналиев отметил, что существует шанс подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией до конца 2024 года.

"Как быстро будет проходить процесс сейчас прогнозировать сложно, но есть определенные сроки, которые были высказаны с армянской стороны. Это можно сделать до заседания СОР29 в Баку, или в крайнем случае до конца года", - сказал он.

Фуад Гусейналиев отметил, что мирное соглашение должно быть всеобъемлющим, а международное сообщество должно выступить гарантом его выполнения.

"Мы видим определенные реваншистские силы в Армении, которые утверждают, что при смене власти соглашение с Баку будут нарушены. Такого не должно быть. С этим мирным соглашением должно полностью быть ознакомлено и мировое сообщество", - подчеркнул он.