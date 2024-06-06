SOCAR: Строительство СЭС в Джебраиле завершится в 2025 году

Компания SOCAR рассчитывает до конца 2025 года реализовать совместно с BP и Азербайджанской инвестиционной компанией (АИК) проект строительства солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраильском районе Азербайджана.

Компания SOCAR рассчитывает до конца 2025 года реализовать совместно с BP и Азербайджанской инвестиционной компанией (АИК) проект строительства солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраильском районе Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявила вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана Зиба Мустафаева на Бакинском энергетическом форуме.

"Мы, совместно с компанией BP и Азербайджанской инвестиционной компанией, занимаемся реализацией проекта строительства солнечной электростанции. Он будет завершен до конца 2025 года", - сказала она.

По ее словам, SOCAR в целом активно занимается вопросами энергоперехода, энергоэффективности, декарбонизации и устойчивого развития.

"Помимо этого, мы реализуем проекты по снижению выбросов метана. На очереди проекты по геотермальной энергии и "голубому водороду". С Masdar подписано соглашение по строительству [трех] станций в сфере возобновляемых источников энергии", - отметила вице-президент.

Кроме того, добавила она, компания SOCAR реализует проекты по развитию человеческого капитала. "В настоящее время SOCAR осуществляет деятельность в более чем 20 странах мира, число сотрудников компании превышает 70 тыс.", - отметила З.Мустафаева.

Она напомнила, что SOCAR утвердила корпоративную стратегию до 2035 года: "Мы также взяли на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов к 2030 году и почти нулевой эмиссии метана при разведке и добыче. Это не просто обязательства, они преобразуются в бизнес-планы и мероприятия, которые уже реализуются".

Мустафаева также отметила, что в партнерстве с BCG SOCAR обновила собственную операционную модель, сделав ее более приспособленной к решению поставленных задач и приоритетов.

"Одной из важных особенностей этой модели является введение сегмента энергетического перехода и экологии декарбонизации. Это не просто отдельная структура, а важная часть нашего бизнеса", - добавила она.

Напомним, что SOCAR и АИК 21 сентября 2023 года подписали с BP соглашение о присоединении к проекту строительства СЭС "Шафаг". СЭС будет построена в Джабраильском районе, на северо-западе от реки Араз, в 6 км к югу от города Джебраил, вблизи поселка Гаджилы. Территория станции составит 802 га, сама станция будет иметь 240 МВт мощность переменного тока (генерирующая мощность), которая на пике может достичь 288 МВт.