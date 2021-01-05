Фестиваль "Хары бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа пройдут в Шуше в этом году

"В Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа, фестиваль "Хары бюльбюль".
Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время приема Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры.
"Сейчас в Шушу прокладывается новая дорога. Правда, эта дорога прокладывается по территории с очень сложным рельефом. Но мы добьемся этого. Спланируйте, в этом году эти два мероприятия должны быть проведены в городе Шуша – фестиваль "Хары бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа", - отметил глава государства.