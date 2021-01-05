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Фестиваль "Хары бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа пройдут в Шуше в этом году

Фестиваль "Хары бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа пройдут в Шуше в этом году "В Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа, фестиваль "Хары бюльбюль".
Карабах
5 января 2021 г. 17:32
Фестиваль Хары бюльбюль и Дни поэзии Вагифа пройдут в Шуше в этом году

"В Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа, фестиваль "Хары бюльбюль".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время приема Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры.

"Сейчас в Шушу прокладывается новая дорога. Правда, эта дорога прокладывается по территории с очень сложным рельефом. Но мы добьемся этого. Спланируйте, в этом году эти два мероприятия должны быть проведены в городе Шуша – фестиваль "Хары бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Şuşada “Xarı bülbül” festivalı və Vaqif poeziya günləri keçiriləcək

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