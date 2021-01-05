Фестиваль "Хары бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа пройдут в Шуше в этом году

"В Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа, фестиваль "Хары бюльбюль".

"В Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа, фестиваль "Хары бюльбюль".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время приема Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры.

"Сейчас в Шушу прокладывается новая дорога. Правда, эта дорога прокладывается по территории с очень сложным рельефом. Но мы добьемся этого. Спланируйте, в этом году эти два мероприятия должны быть проведены в городе Шуша – фестиваль "Хары бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа", - отметил глава государства.