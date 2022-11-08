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Украинский депутат: Азербайджан показал пример принятия правильных решений в нужное время

Украинский депутат: Азербайджан показал пример принятия правильных решений в нужное время "Азербайджан показал пример многим другим странам, территории которых находятся под оккупацией, как эффективно действовать и принимать правильные решения в нужное время. Потому что Карабах - это территория Азербайджана, так что это можно только приветство
Карабах
8 ноября 2022 г. 11:00
Украинский депутат: Азербайджан показал пример принятия правильных решений в нужное время

"Азербайджан показал пример многим другим странам, территории которых находятся под оккупацией, как эффективно действовать и принимать правильные решения в нужное время. Потому что Карабах - это территория Азербайджана, так что это можно только приветствовать".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады (парламента) Украины от партии "Слуга народа“, специальный представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

Он отметил, что возвращение Карабаха показало, что другие государства могут таким же образом освободить свои временно оккупированные территории.

Вениславский заявил, что Азербайджан в этом вопросе является правой стороной. "Все международные организации должны быть вовлечены в этот процесс для подписания мирного соглашения, включающего гарантии территориальной целостности Азербайджана, и предотвращения дальнейших оккупационных, агрессивных шагов", - добавил он.

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Версия на английском языке Ukrainian MP: Azerbaijan set an example for many countries by making the right decision at the right time 
Версия на азербайджанском языке Zelenskinin xüsusi nümayəndəsi: "Azərbaycan bir çox ölkələrə doğru zamanda doğru qərar verməklə bağlı nümunə göstərib"

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