Украинский депутат: Азербайджан показал пример принятия правильных решений в нужное время

"Азербайджан показал пример многим другим странам, территории которых находятся под оккупацией, как эффективно действовать и принимать правильные решения в нужное время. Потому что Карабах - это территория Азербайджана, так что это можно только приветство

"Азербайджан показал пример многим другим странам, территории которых находятся под оккупацией, как эффективно действовать и принимать правильные решения в нужное время. Потому что Карабах - это территория Азербайджана, так что это можно только приветствовать".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады (парламента) Украины от партии "Слуга народа“, специальный представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

Он отметил, что возвращение Карабаха показало, что другие государства могут таким же образом освободить свои временно оккупированные территории.

Вениславский заявил, что Азербайджан в этом вопросе является правой стороной. "Все международные организации должны быть вовлечены в этот процесс для подписания мирного соглашения, включающего гарантии территориальной целостности Азербайджана, и предотвращения дальнейших оккупационных, агрессивных шагов", - добавил он.