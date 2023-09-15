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Еще 73 жителя Физули отправились в родные края

Еще 73 жителя Физули отправились в родные края Очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физулинского района выехали из жилого комплекса Qobu Park 3 в Гарадагском районе Баку и направилась в родные края.
Карабах
15 сентября 2023 г. 07:48
Еще 73 жителя Физули отправились в родные края

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физулинского района отправилась в родные края из жилого комплекса Qobu Park 3 в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает Report, на данном этапе в Физули переселяются 25 семей (73 человека).

Жители города Физули, который становится еще красивее, выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Таким образом, было обеспечено возвращение в город Физули 144 семей (514 человек).

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Версия на азербайджанском языке Füzulinin daha 73 sakini doğma yurda qayıdır

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