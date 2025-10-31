Эльчин Юсубов: Ведется подготовка к заселению жителей в 11 селах Ходжалы
Карабах
- 31 октября, 2025
- 15:41
В поселке Кярджиджахан города Ханкенди, 7 селах Агдере и 11 селах Ходжалы ведется подготовка к заселению жителей.
Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента в Ханкенди, Агдере и Ходжалы Эльчин Юсубов.
По его словам, на сегодняшний день после ремонта и восстановления в пользование жителей переданы 1141 дом и квартира. В результате 1141 семья - 4468 бывших вынужденных переселенцев - уже вернулись на постоянное место проживания на родной земле. Всего в Ханкенди, Агдере и Ходжалы сейчас живет более 22 тысяч человек.
Он отметил, что жители полностью обеспечены социальными, образовательными, медицинскими и другими услугами.
Последние новости
18:22
ЕС не спешит открывать двери SAFE для Турции и Южной КореиАналитика
18:08
ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицоФинансы
18:07
В Баку установлены личности подростков, повредивших камнями скоростной поездПроисшествия
17:57
Фото
Баку и Бишкек направят $2,5 млн на строительство малой ГЭС в КыргызстанеЭнергетика
17:55
Фото
В Ханкенди прошла конференция на тему развития судебной системыПроисшествия
17:51
Сахиба Гафарова посетит Бразилию для участия в COP30 - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
17:45
Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере образованияНаука и образование
17:40
Фото
В ЦБА обсудили продвижение цифровых инноваций в секторе финтехФинансы
17:33