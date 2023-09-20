Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами

В очередной раз Азербайджан возобновил долгожданную справедливость своими усилиями.

В очередной раз Азербайджан восстановил долгожданную справедливость собственными силами, своими руками.

Об этом Report сказал пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам.

"На протяжении последних трех лет Азербайджан призывал армянских сепаратистов сдать оружие, армянское население Карабаха - интегрироваться в азербайджанское общество, а международное сообщество – посодействовать этому. Как и в 2020-ом году призывов Азербайджана никто не услышал, и правительству пришлось взять решение вопросов в свои руки", - сказал он.

Таймур Акрам добавил, что окопавшиеся в Карабахском регионе Азербайджанской Республики подразделения вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования на протяжении многих лет были причиной гибели многих азербайджанцев.

"Достигнутая сегодня договоренность о приостановке антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе и решение сепаратистов сдаться являются очередной политической победой правительства Азербайджана", - заключил он.