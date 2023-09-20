О нас

Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами

Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами В очередной раз Азербайджан возобновил долгожданную справедливость своими усилиями.
Карабах
20 сентября 2023 г. 14:37
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами

В очередной раз Азербайджан восстановил долгожданную справедливость собственными силами, своими руками.

Об этом Report сказал пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам.

"На протяжении последних трех лет Азербайджан призывал армянских сепаратистов сдать оружие, армянское население Карабаха - интегрироваться в азербайджанское общество, а международное сообщество – посодействовать этому. Как и в 2020-ом году призывов Азербайджана никто не услышал, и правительству пришлось взять решение вопросов в свои руки", - сказал он.

Таймур Акрам добавил, что окопавшиеся в Карабахском регионе Азербайджанской Республики подразделения вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования на протяжении многих лет были причиной гибели многих азербайджанцев.

"Достигнутая сегодня договоренность о приостановке антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе и решение сепаратистов сдаться являются очередной политической победой правительства Азербайджана", - заключил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Expert: Once again, Azerbaijan restored justice on its own
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycan yenə də öz gücü ilə ədaləti bərpa etdi”

Самое читаемое

Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi