Эксперт: Реакция на обстрелы со стороны Армении должна быть незамедлительной

"Очевидно, что нарушение режима прекращения огня в Газахском направлении границы с Арменией со стороны Еревана - спланированная акция"

"Очевидно, что нарушение режима прекращения огня на армяно-азербайджанской госгранице со стороны Еревана - спланированная акция, направленная на разжигание новой войны и реакция на подобное должна быть незамедлительной".

Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.

"На мой взгляд происшествию с обстрелом азербайджанского поста в Газахском районе должны дать оценку международные участники миротворческого процесса, то есть Россия и Турция", - сказал он.

Эксперт предположил, что видимо в вооруженных силах Армении есть высокопоставленные лица, которым не нравятся процессы, запущенные после подписания соглашения о прекращении боевых действий.

"И они предпринимают попытки дискредитировать премьера Никола Пашиняна, который пытается принести мирную жизнь в страну. В любом случае, сложившуюся конфликтную ситуацию необходимо жёстко купировать и потребовать от Еревана объяснений и извинений", - заключил он.