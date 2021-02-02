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Эксперт: Реакция на обстрелы со стороны Армении должна быть незамедлительной

Эксперт: Реакция на обстрелы со стороны Армении должна быть незамедлительной "Очевидно, что нарушение режима прекращения огня в Газахском направлении границы с Арменией со стороны Еревана - спланированная акция"
Карабах
2 февраля 2021 г. 10:55
Эксперт: Реакция на обстрелы со стороны Армении должна быть незамедлительной
Евгений Михайлов
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"Очевидно, что нарушение режима прекращения огня на армяно-азербайджанской госгранице со стороны Еревана - спланированная акция, направленная на разжигание новой войны и реакция на подобное должна быть незамедлительной".

Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.

"На мой взгляд происшествию с обстрелом азербайджанского поста в Газахском районе должны дать оценку международные участники миротворческого процесса, то есть Россия и Турция", - сказал он.

Эксперт предположил, что видимо в вооруженных силах Армении есть высокопоставленные лица, которым не нравятся процессы, запущенные после подписания соглашения о прекращении боевых действий.

"И они предпринимают попытки дискредитировать премьера Никола Пашиняна, который пытается принести мирную жизнь в страну. В любом случае, сложившуюся конфликтную ситуацию необходимо жёстко купировать и потребовать от Еревана объяснений и извинений", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Ermənistanın atəşkəsi pozmasına dərhal reaksiya verilməlidir”
Версия на английском языке Expert: Azerbaijan should immediately react to shelling from Armenian side

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