Эксперт: Подобные массовые захоронения есть и в других местах

Похоже, что захоронение, обнаруженное в Шуше, не единственное такого рода, исследования будут проводиться и в других местах. Подобные захоронения есть и в других местах.

Похоже, что захоронение, обнаруженное в Шуше, не единственное такого рода. Подобные захоронения есть и в других местах.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам военно-политический эксперт Тельман Гасымов.

Он отметил, что это преступление против человечества и мира в целом. Эксперт напомнил, что значительное количество азербайджанцев пропало без вести в первой Карабахской войне, и об их судьбе до сих пор ничего не известно.

"По последним данным, в Шушинской тюрьме и других подвалах в общей сложности содержалось до 360 азербайджанских пленных. Более 100 из них были освобождены. На основании показаний освобожденных выяснилось, что наши пленные подвергались ужасным пыткам. Естественно, что данные пытки в конечном итоге приводили к смерти", - подчеркнул Гасымов.