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Эксперт: Подобные массовые захоронения есть и в других местах

Эксперт: Подобные массовые захоронения есть и в других местах Похоже, что захоронение, обнаруженное в Шуше, не единственное такого рода, исследования будут проводиться и в других местах. Подобные захоронения есть и в других местах.
Карабах
3 июня 2023 г. 17:33
Эксперт: Подобные массовые захоронения есть и в других местах

Похоже, что захоронение, обнаруженное в Шуше, не единственное такого рода. Подобные захоронения есть и в других местах.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам военно-политический эксперт Тельман Гасымов.

Он отметил, что это преступление против человечества и мира в целом. Эксперт напомнил, что значительное количество азербайджанцев пропало без вести в первой Карабахской войне, и об их судьбе до сих пор ничего не известно.

"По последним данным, в Шушинской тюрьме и других подвалах в общей сложности содержалось до 360 азербайджанских пленных. Более 100 из них были освобождены. На основании показаний освобожденных выяснилось, что наши пленные подвергались ужасным пыткам. Естественно, что данные пытки в конечном итоге приводили к смерти", - подчеркнул Гасымов.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert Şuşada aşkarlanan kütləvi məzarlıqdan danışıb: “Başqa ərazilərdə də bu tip məzarlıqlar var”

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