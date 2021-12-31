Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе

Минская группа ОБСЕ должна адаптироваться к новым реалиям и понять изменившуюся динамику региона. Об этом Report заявил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур.

Азербайджан без участия Минской группы ОБСЕ завершил карабахский конфликт и сам решил проблему восстановления своей территориальной целостности. В постконфликтный период Минская группа до сих пор не сделала никаких конкретных предложений, не выдвинула никаких идей. Поскольку военная составляющая проблема разрешилась, есть ли необходимость в деятельности этой структуры?

Минская группа ОБСЕ должна адаптироваться к новым реалиям и понять изменившуюся ситуацию в регионе. Об этом Report заявил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур.

“Надеюсь, что Минская группа ОБСЕ разработает соответствующую политику. Комплексный план действий с четко сформулированными целями и задачами откроет новые возможности для сотрудничества и совместных мероприятий. У группы есть потенциал сыграть активную роль в постконфликтном урегулировании между Азербайджаном и Арменией”, - сказал он.

По словам пакистанского эксперта, Азербайджан всегда демонстрировал миролюбивую политику при достижении своих целей, однако даже после войны Армения потворствовала терроризму в освобожденных регионах Азербайджана, нарушая соглашение и дестабилизируя мир. “Минская группа и международное сообщество должны заставить Армению быть ответственной, чтобы она отказалась от своих реваншистских планов и стремилась к региональной стабильности и экономическому сотрудничеству”.

Халид Таймур подчеркнул, что теперь, когда война завершилась победой Азербайджана, социально-экономическая и политическая динамика в регионе Южного Кавказа изменилась. Россия выступила посредником в заключении соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией. На протяжении всей войны Турция поддерживала Азербайджан, а сейчас содействует процессу восстановления освобожденных районов.

«Таким образом, Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям и понять изменившуюся ситуацию», - заключил он.

В свою очередь, научный сотрудник аналитического центра Общества Генри Джексона в Лондоне Тарас Кузио считает, что до сих пор не наблюдается существенных изменений в подходах Минской группы.

"Франция, политики которой начали свои президентские избирательные кампании в Армении, уже давно проявила предвзятое отношение к Азербайджану" ,- отметил он, добавив, что Минская группа может быть эффективной только в том случае, если в ней ЕС заменит Францию.