Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания

Армения фактически не признает наши границы в том виде, в котором они должны быть и по-прежнему посягает на территориальную целостность Азербайджана. В этом случае азербайджанская сторона оставляет за собой право предпринимать односторонние шаги по обеспе

Армения по-прежнему посягает на территориальную целостность Азербайджана. В этом случае азербайджанская сторона оставляет за собой право предпринимать односторонние шаги по обеспечению территориальной целостности и реализации всех положений, вытекающих из трехстороннего соглашения от 10 ноября прошлого года.

Об этом Report сказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Эксперт указал, что требование армянской стороны об уважительном отношении к территориальной целостности по отношению своей границы и игнорирование суверенитета соседней страны являются нонсенсом и алогичным действием.

"К сожалению, это не способствует нормализации обстановки в регионе. Оккупация семи селений в Казахском районе, селения Кярки в Нахичеване, и естественно, тот факт, что армянская сторона не демонстрирует готовность к подписанию мирного договора с Азербайджаном, свидетельствуют о том, что Армения продолжает игнорировать базовые нормы и принципы международного права", - отметил И. Велизаде.

Эксперт отметил, что мирный договор, который предлагает заключить азербайджанская сторона, является единственно правильным и возможным: "В данном случае конечно же, мы должны говорить и о решении гуманитарных вопросов, в частности, возвращения всех беженцев и ВПЛ. В самом начале конфликта армянская сторона в одностороннем порядке выселила с исконных азербайджанских земель в Зангезуре, Иреване, Гейча, Ведибасаре и других регионов нынешней Армянской Республики азербайджанское население, проживающее там веками. Говоря о восстановлении прав всех пострадавших в ходе конфликта, президент И. Алиев обращает внимание и на беженцев из Армении. Конечно, эти семьи должны вернуться на места своего постоянного проживания, и азербайджанская сторона будет делать для этого все возможное".

Политолог добавил, что основания на это есть в трехстороннем соглашении: "Мы надеемся, что в обозримом будущем историческая справедливость восторжествует и азербайджанцы будут жить на своих исконных землях, в том числе на территории современной Армении".

Чичек Мамедова