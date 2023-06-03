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Джамаледдин Гусейнов: Армяне жестоко пытали всех пленных, содержащихся в Шушинской тюрьме

Джамаледдин Гусейнов: Армяне жестоко пытали всех пленных, содержащихся в Шушинской тюрьме Азербайджанец Джамаледдин Гусейнов, взятый в заложники во время Первой Карабахской войны и подвергнутый жестоким пыткам в Шушинской тюрьме, рассказал о совершенных армянами зверствах.
Карабах
3 июня 2023 г. 15:43
Джамаледдин Гусейнов: Армяне жестоко пытали всех пленных, содержащихся в Шушинской тюрьме

Азербайджанец Джамаледдин Гусейнов, взятый в заложники во время Первой Карабахской войны и подвергнутый жестоким пыткам в Шушинской тюрьме, рассказал о совершенных армянами зверствах.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, Джамаледдин Гусейнов рассказал журналистам об ужасных событиях, свидетелями которых он стал.

Он отметил, что в 1993 году ему было 12 лет, когда армяне оккупировали село Гияслы Агдамского района, в результате чего он также оказался в армянском плену: "Нас привезли в Аскеран и, продержав там неделю, отвезли в Шушинскую тюрьму. После того, как нас привезли в Шушинскую тюрьму, мы увидели, что она битком набита девочками, молодыми женщинами, детьми, стариками. Они истязали всех нас, проявляя особую жестокость. Армяне заставляли нас выносить из тюрьмы трупы погибших, а затем экскаваторами сгребали их и бросали в общие ямы. Я видел своими глазами, как они рассекали животы беременным женщинам и отдавали их на съедение свиньям".

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Версия на английском языке Azerbaijani teen tortured by Armenians in Shusha prison
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Şuşa türməsində 12 yaşlı azərbaycanlı uşağa dəhşətli işgəncə veriblər

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