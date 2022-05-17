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Джаббаров : Государство продолжит реализацию проектов на освобожденных территориях

Джаббаров : Государство продолжит реализацию проектов на освобожденных территориях Государственные предприятия Азербайджана продолжат реализацию проектов на освобожденных территориях Азербайджана в рамках программы их восстановления.
Карабах
17 мая 2022 г. 12:48
Джаббаров : Государство продолжит реализацию проектов на освобожденных территориях
Микаил Джаббаров

Государственные предприятия Азербайджана продолжат реализацию проектов на освобожденных территориях Азербайджана в рамках программы их восстановления.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку, сообщает Report.

По его словам, проекты восстановления, в том числе, включают объекты социальной инфраструктуры. Джаббаров отметил, что Зангезурский коридор создаст возможности в транспортном секторе не только для Азербайджана, но и для других стран региона.

Разделение освобожденных территорий на отдельные экономические зоны также создают основу для их еще большего развития, заявил министр экономики.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan dövləti Qarabağda layihələrin icrasını davam etdirəcək”
Версия на английском языке Jabbarov: Azerbaijan to continue projects in liberated territories

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