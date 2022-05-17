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Микаил Джаббаров: Доля субъектов МСП в ВВП достигнет 60%

Микаил Джаббаров: Доля субъектов МСП в ВВП достигнет 60% В соответствии со Стратегическим планом, охватывающим 2022-2026 годы, доля субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана достигнет 60%.
Бизнес
17 мая 2022 г. 12:05
Микаил Джаббаров: Доля субъектов МСП в ВВП достигнет 60%

В соответствии со Стратегическим планом, охватывающим 2022-2026 годы, доля субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана достигнет 60%.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку, сообщает Report.

Кроме того, по его словам, в ближайшие 4 года доля субъектов МСП в занятости в Азербайджане составит 70%, а в ненефтяном экспорте-40%.

"В этом году ожидается рекордный показатель внешней торговли Азербайджана, и особый вклад в это внесут страны ЕС. За последние 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в Азербайджан из более чем 700 компаний ЕС превысил 20 млрд евро",-отметил он.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Share of SMEs in Azerbaijan's GDP will reach 60%
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "KOB subyektlərinin ÜDM-də payı 60 %-ə çatacaq"

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