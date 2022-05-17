Микаил Джаббаров: Доля субъектов МСП в ВВП достигнет 60%

В соответствии со Стратегическим планом, охватывающим 2022-2026 годы, доля субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана достигнет 60%.

В соответствии со Стратегическим планом, охватывающим 2022-2026 годы, доля субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана достигнет 60%.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку, сообщает Report.

Кроме того, по его словам, в ближайшие 4 года доля субъектов МСП в занятости в Азербайджане составит 70%, а в ненефтяном экспорте-40%.

"В этом году ожидается рекордный показатель внешней торговли Азербайджана, и особый вклад в это внесут страны ЕС. За последние 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в Азербайджан из более чем 700 компаний ЕС превысил 20 млрд евро",-отметил он.