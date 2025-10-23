Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Дуг Кейси: Студенты Карабахского университета полны энтузиазма

    Карабах
    23 октября, 2025
    Затягивание Арменией выдачи карт мирных полей Азербайджану затрудняет разминирование деоккупированных территорий.

    Об этом в интервью Report заявил путешественник из США Дуг Кейси.

    По его словам, это создает определенные сложности, так как со временем позиции мин на местности могут меняться.

    "Природные процессы, осадки, эрозия, проседание земли могут менять точные позиции мин. Таким образом, с каждым годом ценность и актуальность этих карт падает", - отметил Кейси.

    Он также подчеркнул, что во время поездки по Карабаху его особенно впечатлил университет в Ханкенди. "Студенты здесь полны энтузиазма", - добавил он.

    Путешественник отметил, что поездка в Карабах станет для него одной из последних в его путешествиях. "Я объездил 150 стран. Мои путешествия подходят к концу, так что это будет одно из моих последних мест, которые я посетил", - подытожил он.

    Международные путешественники Карабах туризм разминирование

