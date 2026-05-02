Иностранные дипломаты побывали в строящейся в Шуше мечети

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в субботу утром посетили строящуюся в Шуше мечеть (Yeni Şuşa).

Как передает корреспондент Report из города Шуша, делегация ознакомилась с ходом строительства нового объекта, который призван стать достоянием города.

Отметим, что фундамент этой мечети был заложен в 2021 году.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.