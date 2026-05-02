Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Иностранные дипломаты побывали в строящейся в Шуше мечети

    Карабах
    • 02 мая, 2026
    • 08:58
    Иностранные дипломаты побывали в строящейся в Шуше мечети

    Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в субботу утром посетили строящуюся в Шуше мечеть (Yeni Şuşa).

    Как передает корреспондент Report из города Шуша, делегация ознакомилась с ходом строительства нового объекта, который призван стать достоянием города.

    Отметим, что фундамент этой мечети был заложен в 2021 году.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.

    Иностранные дипломаты побывали в строящейся в Шуше мечети
    Иностранные дипломаты побывали в строящейся в Шуше мечети
    Иностранные дипломаты побывали в строящейся в Шуше мечети
    Иностранные дипломаты побывали в строящейся в Шуше мечети
    Иностранные дипломаты побывали в строящейся в Шуше мечети
    Иностранные дипломаты побывали в строящейся в Шуше мечети
    Иностранные дипломаты побывали в строящейся в Шуше мечети

    Дипломатический корпус Карабах и Восточный Зангезур
    Фото
    Видео
    Xarici diplomatlar Şuşada yeni inşa edilən məsciddə olub
    Фото
    Diplomats visit mosque under construction in Azerbaijan's Shusha

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей