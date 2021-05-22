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Делегация США посетила крепость Шахбулаг в Агдаме

Делегация США посетила крепость Шахбулаг в Агдаме Крепость была построена в 1751-1752 годах основателем Карабахского ханства Панахали ханом
Карабах
22 мая 2021 г. 15:14
Делегация США посетила крепость Шахбулаг в Агдаме
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Продолжается визит делегации Каспийского политического центра США (Caspian Policy Center) в освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Как сообщает Карабахское бюро Report, делегация побывала в крепости Шахбулаг, расположенной в 10 километрах от города Агдам недалеко от села Шахбулаг.

Крепость была построена в 1751-1752 годах основателем Карабахского ханства Панахали ханом Джаванширом.

Гостям была предоставлена обширная информация об истории крепости. Также посетителям были продемонстрированы экспонаты, привезенные из Агдамского историко-краеведческого музея.

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Версия на английском языке US delegation visits Shahbulag fortress in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın “Xəzər Siyasət Mərkəzi”nin nümayəndələri Şahbulaq qalasında olublar

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