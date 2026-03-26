    Даррен Маклин: Темпы восстановительных работ в Карабахе впечатляют

    Даррен Маклин: Темпы восстановительных работ в Карабахе впечатляют

    Масштабы и темпы восстановительных работ в Карабахе впечатляют.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил путешественник из Австралии Даррен Маклин, посещающий освобожденные территории Азербайджана в составе международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania Гарри Митсидиса.

    "Видно, что здесь идет активное развитие. Это место в ближайшие годы сильно изменится, очень много перемен, очень много строительства. Будет интересно вернуться сюда через несколько лет и посмотреть, как все преобразится. Конечно, я бы с удовольствием приехал в Карабах вновь", - сказал он.

    Даррен Маклин сообщил, что это его первая поездка в Карабах и Восточный Зангезур, и добавил, что будет рад вновь посетить регион.

    Отметим, что сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.

    Даррен Маклин Карабах и Восточный Зангезур Клуб путешественников NomadMania Освобожденные территории Азербайджана
    Darren Maklin: Qarabağda bərpa işlərinin sürəti heyrətamizdir
