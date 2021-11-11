Члены межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан посетили Шушу

Сегодня (вчера – ред.) члены межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан посетили город Шуша.

Сегодня (вчера – ред.) члены межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан посетили город Шуша.

Как передает Report, об этом в социальной сети Twitter сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

По его словам, британская делегация под руководством Боба Блэкмена в сопровождении посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова и председателя комитета Милли Меджлиса по международным и межпарламентским связям Самеда Сеидова побывала в исторических местах Шуши.

«Я проинформировал гостей о реконструкции и реставрации, проведенных за последние 10 месяцев. В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева наша основная миссия - вернуть исторический вид Шуши, в том числе превратить Шушу в современный город XXI века», - отметил А.Керимов.