О нас
Report Georgia
Аудио новости

Члены межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан посетили Шушу

Члены межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан посетили Шушу Сегодня (вчера – ред.) члены межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан посетили город Шуша.
Карабах
11 ноября 2021 г. 00:22
Члены межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан посетили Шушу

Сегодня (вчера – ред.) члены межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан посетили город Шуша.

Как передает Report, об этом в социальной сети Twitter сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

По его словам, британская делегация под руководством Боба Блэкмена в сопровождении посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова и председателя комитета Милли Меджлиса по международным и межпарламентским связям Самеда Сеидова побывала в исторических местах Шуши.

«Я проинформировал гостей о реконструкции и реставрации, проведенных за последние 10 месяцев. В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева наша основная миссия - вернуть исторический вид Шуши, в том числе превратить Шушу в современный город XXI века», - отметил А.Керимов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvləri Şuşada olublar

Самое читаемое

Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
Хави назначен на пост главного тренера Барселоны
Хави назначен на пост главного тренера "Барселоны"
6 ноября 2021 г. 05:26
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
6 ноября 2021 г. 03:56
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
5 ноября 2021 г. 23:03
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
6 ноября 2021 г. 00:25
Барелла продлил контракт с «Интером»
Барелла продлил контракт с «Интером»
5 ноября 2021 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi