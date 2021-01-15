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Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами

Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал деятельность российских миротворцев, дислоцированных в Карабахском регионе Азербайджана.
Карабах
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15 января 2021 г. 18:43
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал деятельность российских миротворцев, дислоцированных в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, он ответил на вопрос журналистов по возвращении из Пакистана.

М.Чавушоглу отметил, что обсудил этот вопрос с руководством России: "Вы там как миротворцы. И принимать решения о том, кто приходит и уходит, не в вашей компетенции".

По его словам, Азербайджан не выражал Турции какого-либо недовольства по поводу количества миротворцев:

"Жалоб от Азербайджана по этому вопросу не поступало. Ключевым вопросом является роль России в разрешении использования Лачинского коридора. А для этого она должна получить разрешение от Азербайджана. Карабах - это азербайджанская земля. Даже если завтра будет определен какой-то статус-кво, он все равно будет в пределах границ Азербайджана. По этой причине Россия не должна делать ничего без разрешения Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Qarabağa səfərlərə Rusiya sülhməramlıları deyil, Azərbaycan icazə verməlidir"

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