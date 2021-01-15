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Будут рассмотрены места для установки новых сейсмостанций в Карабахе 

Будут рассмотрены места для установки новых сейсмостанций в Карабахе  В настоящее время идет процесс очистки освобожденных территорий от мин
Карабах
15 января 2021 г. 14:42
Будут рассмотрены места для установки новых сейсмостанций в Карабахе 

На освобожденных территориях первоначально будут установлены 10 сейсмостанций, что позволит проводить сейсмические исследования на территории Карабаха.

По сообщению Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли.

Отметив, что в настоящее время идет процесс очистки освобожденных территорий от мин, Гурбан Етирмишли сказал, что как только будет получено соответствующее разрешение от государственных структур, сейсмологи посетят эту территорию и проведут осмотр мест для установки новых станций.

Он отметил, что предусмотрено участие сейсмологов и в других работах, которые будут проводиться в Карабахе.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda yeni stansiyaların quraşdırılması üçün yerlərə baxış keçiriləcək

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