Британское издание: Мины препятствуют возвращению вынужденных переселенцев в Карабах

Одним из самых больших препятствий на пути возвращения жителей в Карабахский регион Азербайджана являются мины и неразорвавшиеся боеприпасы.
Как передает Report, об этом говорится в опубликованной
"По некоторым оценкам, на этой территории установлено по меньшей мере 400 000 наземных мин. Наиболее сильно заминированным районом является бывшая линия соприкосновения", - отмечается в статье.
Побывавший в Агдамском районе автор статьи подчеркивает, что разрушения и опустошение почти тотальные: "Имеющиеся свидетельства неопровержимо говорят о просчитанной и преднамеренной попытке уничтожить на этих землях любые следы азербайджанского народа и его культуры".
"Когда-то регион славился производством шелка и текстиля. Помимо прочего, тут производили карабахские ковры, известные своими яркими расцветками. Здесь также разводили карабахских скакунов, одна из которых была подарена покойной королеве Великобритании Елизавете II в мае прошлого года", - напоминает издание.
В статье говорится, что в результате Второй карабахской войны осенью 2020 года Азербайджан смог вернуть свои утраченные территории. "Напряженность между двумя сторонами в настоящее время остается высокой, и реальной перспективы заключения прочного мирного соглашения не предвидится", - считает автор.
Журналист отмечает, что возможно, самым ярким и суровым свидетельством огромных разрушений, учиненных армянами, является город Агдам, который иногда называют "Кавказской Хиросимой".
"Агдам был динамично развивающимся торговым центром, и его довоенное население составляло более 40 000 человек, но был превращен в груду развалин, напоминая город, подвергшийся безжалостной кампании воздушных ковровых бомбардировок. Сохранились только некоторые стены бывшего драматического театра, почтового отделения и центральной гостиницы", - говорится в публикации.
При этом британский журналист отмечает, что освобожденные территории будут восстановлены как "птица феникс из пепла", и президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал вопрос восстановления этих земель и возвращения туда бывших вынужденных переселенцев центральным пунктом своей политической повестки дня: "Одной из наиболее ярких особенностей программы по восстановлению инфраструктуры является приверженность возобновляемым источникам энергии и нулевым выбросам CO2. В Карабахе много зеленых источников энергии в виде солнца, ветра и гидроэнергетики. Его возобновляемый потенциал оценивается более чем в 10 гигаватт в год".