Британское издание: Мины препятствуют возвращению вынужденных переселенцев в Карабах

Одним из самых больших препятствий на пути возвращения людей в Карабахский регион являются мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Одним из самых больших препятствий на пути возвращения жителей в Карабахский регион Азербайджана являются мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной британским изданием Express статье "С истерзанных войной земель азербайджанской Хиросимы".

"По некоторым оценкам, на этой территории установлено по меньшей мере 400 000 наземных мин. Наиболее сильно заминированным районом является бывшая линия соприкосновения", - отмечается в статье.

Побывавший в Агдамском районе автор статьи подчеркивает, что разрушения и опустошение почти тотальные: "Имеющиеся свидетельства неопровержимо говорят о просчитанной и преднамеренной попытке уничтожить на этих землях любые следы азербайджанского народа и его культуры".

"Когда-то регион славился производством шелка и текстиля. Помимо прочего, тут производили карабахские ковры, известные своими яркими расцветками. Здесь также разводили карабахских скакунов, одна из которых была подарена покойной королеве Великобритании Елизавете II в мае прошлого года", - напоминает издание.

В статье говорится, что в результате Второй карабахской войны осенью 2020 года Азербайджан смог вернуть свои утраченные территории. "Напряженность между двумя сторонами в настоящее время остается высокой, и реальной перспективы заключения прочного мирного соглашения не предвидится", - считает автор.

Журналист отмечает, что возможно, самым ярким и суровым свидетельством огромных разрушений, учиненных армянами, является город Агдам, который иногда называют "Кавказской Хиросимой".

"Агдам был динамично развивающимся торговым центром, и его довоенное население составляло более 40 000 человек, но был превращен в груду развалин, напоминая город, подвергшийся безжалостной кампании воздушных ковровых бомбардировок. Сохранились только некоторые стены бывшего драматического театра, почтового отделения и центральной гостиницы", - говорится в публикации.

При этом британский журналист отмечает, что освобожденные территории будут восстановлены как "птица феникс из пепла", и президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал вопрос восстановления этих земель и возвращения туда бывших вынужденных переселенцев центральным пунктом своей политической повестки дня: "Одной из наиболее ярких особенностей программы по восстановлению инфраструктуры является приверженность возобновляемым источникам энергии и нулевым выбросам CO2. В Карабахе много зеленых источников энергии в виде солнца, ветра и гидроэнергетики. Его возобновляемый потенциал оценивается более чем в 10 гигаватт в год".