    Более 500 тысяч туристов посетили Карабах и Восточный Зангезур за лето

    Карабах
    24 октября, 2025
    12:58
    Более 500 тысяч туристов посетили Карабах и Восточный Зангезур за лето

    Туристический поток в освобожденные районы Азербайджана продолжает расти. Только за летние месяцы Карабах и Восточный Зангезур посетили более 500 тысяч туристов, как местных, так и иностранных.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    В службе также рассказали, что в регионе активно развивается туристическая инфраструктура – строятся объекты общепита и отели. В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре функционируют 37 объектов размещения, из которых 20 находятся в Ханкенди.

    Отмечается, что для обеспечения безопасного и комфортного передвижения туристов внедрены современные цифровые решения. Путешественники могут получать разрешения на посещение освобожденных территорий в онлайн-режиме через порталы "Yolumuz Qarabağa" и "e-Polis".

