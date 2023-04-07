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Билал Чакыджы: Шуша сыграет огромную роль в объединении тюрских стран

Билал Чакыджы: Шуша сыграет огромную роль в объединении тюрских стран Азербайджан одержал победу во Второй Карабахской войне, в результате чего были освобождены долгие годы находящиеся под оккупацией территории страны, в том числе и свою культурную столицу - Шушу. В этом году Шуша объявлена столицей тюркского мира.
Карабах
7 апреля 2023 г. 10:50
Билал Чакыджы: Шуша сыграет огромную роль в объединении тюрских стран

Азербайджан одержал победу во Второй Карабахской войне, в результате чего были освобождены долгие годы находящиеся под оккупацией территории страны, в том числе и свою культурную столицу - Шушу. В этом году Шуша объявлена столицей тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджы на проходящем сегодня в Университете ADA девятом заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

"Шуша сыграет огромную роль в объединении тюркских стран", - сказал он.

По его словам, необходимо уделять больше времени и сил на сохранение тюркского наследия. "Мы должны вкладывать усилия на сохранение и продвижение наших общих ценностей", - добавил помощник Генсека организации.

Тюркской в этом году отмечает 30-летие. Это событие планируется отметить в ЮНЕСКО, после того, как 15 декабря будет объявлено днем тюркского языка в рамках этой международной организации, отметил он и добавил, что ТЮРКСОЙ находится в тесном контакте с национальными комиссиями ЮНЕСКО.

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Версия на азербайджанском языке Bilal Çakıcı: "Şuşa türk dövlətlərinin birləşməsində böyük rol oynayacaq"
Версия на английском языке Bilal Cakici: Shusha to play huge role in unification of Turkic countries

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