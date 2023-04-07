Билал Чакыджы: Шуша сыграет огромную роль в объединении тюрских стран

Азербайджан одержал победу во Второй Карабахской войне, в результате чего были освобождены долгие годы находящиеся под оккупацией территории страны, в том числе и свою культурную столицу - Шушу. В этом году Шуша объявлена столицей тюркского мира.

Азербайджан одержал победу во Второй Карабахской войне, в результате чего были освобождены долгие годы находящиеся под оккупацией территории страны, в том числе и свою культурную столицу - Шушу. В этом году Шуша объявлена столицей тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджы на проходящем сегодня в Университете ADA девятом заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

"Шуша сыграет огромную роль в объединении тюркских стран", - сказал он.

По его словам, необходимо уделять больше времени и сил на сохранение тюркского наследия. "Мы должны вкладывать усилия на сохранение и продвижение наших общих ценностей", - добавил помощник Генсека организации.

Тюркской в этом году отмечает 30-летие. Это событие планируется отметить в ЮНЕСКО, после того, как 15 декабря будет объявлено днем тюркского языка в рамках этой международной организации, отметил он и добавил, что ТЮРКСОЙ находится в тесном контакте с национальными комиссиями ЮНЕСКО.