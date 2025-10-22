Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Бельгийский турист: За последние 30 лет Азербайджан достиг значительного прогресса

    Карабах
    • 22 октября, 2025
    • 15:19
    За последние 30 лет Азербайджан достиг значительного прогресса.

    Как передает Report, об этом сказал путешественник из Бельгии Патрик Мазелис (Patrick Maselis).

    Он подчеркнул, что впервые побывал в Азербайджане в 1994 году, и сегодня смог увидеть огромную разницу, насколько изменилась страна.

    По словам Мазелиса, он всегда верил в возвращение Азербайджаном своих территорий. "Я всегда знал, что это произойдет. Карабах - часть Азербайджана, и он должен был вернуться обратно", - сказал путешественник.

    Он также выразил желание приезжать Карабах в будущем: "Почему бы и нет? Когда восстановление будет завершено, посещать Карабах станет еще проще, и регион будет полностью открыт для туризма", - добавил он.

    Международные путешественники Карабах туризм Ханкенди
