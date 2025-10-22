Бельгийский турист: За последние 30 лет Азербайджан достиг значительного прогресса

За последние 30 лет Азербайджан достиг значительного прогресса.

Как передает Report, об этом сказал путешественник из Бельгии Патрик Мазелис (Patrick Maselis).

Он подчеркнул, что впервые побывал в Азербайджане в 1994 году, и сегодня смог увидеть огромную разницу, насколько изменилась страна.

По словам Мазелиса, он всегда верил в возвращение Азербайджаном своих территорий. "Я всегда знал, что это произойдет. Карабах - часть Азербайджана, и он должен был вернуться обратно", - сказал путешественник.

Он также выразил желание приезжать Карабах в будущем: "Почему бы и нет? Когда восстановление будет завершено, посещать Карабах станет еще проще, и регион будет полностью открыт для туризма", - добавил он.