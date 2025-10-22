Бельгийский турист: За последние 30 лет Азербайджан достиг значительного прогресса
Карабах
- 22 октября, 2025
- 15:19
За последние 30 лет Азербайджан достиг значительного прогресса.
Как передает Report, об этом сказал путешественник из Бельгии Патрик Мазелис (Patrick Maselis).
Он подчеркнул, что впервые побывал в Азербайджане в 1994 году, и сегодня смог увидеть огромную разницу, насколько изменилась страна.
По словам Мазелиса, он всегда верил в возвращение Азербайджаном своих территорий. "Я всегда знал, что это произойдет. Карабах - часть Азербайджана, и он должен был вернуться обратно", - сказал путешественник.
Он также выразил желание приезжать Карабах в будущем: "Почему бы и нет? Когда восстановление будет завершено, посещать Карабах станет еще проще, и регион будет полностью открыт для туризма", - добавил он.
Последние новости
15:51
Азербайджан обсудил климатические инициативы на конференции ЮНЕСКОCOP29
15:45
Рашад Набиев: Зангезурский коридор увеличит грузопоток региона на 15 млн тоннИнфраструктура
15:37
В Сирии бойцы спецслужб вступили в столкновения с вооруженными французамиДругие страны
15:35
Фото
Глава МИД Эстонии почтил память шехидов в БакуВнешняя политика
15:29
Малейка Аббасзаде: Стремительное развитие ИИ - это реальность рынка трудаНаука и образование
15:28
ЦБА: В I полугодии выявлено мошенничество с банковскими картами и платежами на 1,4 млн манатовФинансы
15:20
Гендиректор Нацуправления Албании: Киберзащита должна сопровождать TAP на всем его пути - от Каспия до Адриатики - ИНТЕРВЬЮЭнергетика
15:19
Азербайджан увеличил расходы на образование на 4,2%Финансы
15:19