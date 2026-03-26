    Басант Садасиван: Темпы восстановления в Карабахе демонстрируют заметный прогресс

    • 26 марта, 2026
    • 13:19
    Темпы восстановления и уровень инфраструктурного развития в Карабахе за короткий срок демонстрируют заметный прогресс.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил путешественник из Сингапура Басант Садасиван, посещающий освобожденные территории Азербайджана в составе международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania Гарри Митсидиса.

    "Это мой второй визит в Карабах и уже пятая или шестая поездка в Азербайджан. Я очень рад снова быть здесь. В Агдаме я во второй раз, за последние 11 месяцев город сильно преобразился. В других странах на строительство одного дома уходят десятилетия, а здесь менее чем за год появилось множество новых зданий, целые жилые кварталы", - отметил он.

    По его словам, масштабные изменения заметны и при въезде в город.

    "По дороге в Агдам мы видели множество новых высотных зданий, в том числе в районе мечети. Это свидетельствует о высокой степени вовлеченности и инвестиций со стороны государства в восстановление региона и создание безопасных и комфортных условий для жизни", - подчеркнул путешественник.

    Садасиван выразил уверенность в дальнейшем развитии региона.

    "Карабах сейчас переживает этап активного роста. С развитием инфраструктуры, возвращением жителей и дальнейшей модернизацией этот регион может стать одним из лучших мест для жизни в мире. Здесь прекрасная природа, величественные горы, благоприятный климат и очень дружелюбные люди", - сказал он.

    Басант Садасиван добавил, что с удовольствием посетил бы Карабах вновь.

    Басант Садасиван Международные путешественники Клуб путешественников NomadMania Гарри Митсидис
    Basant Sadasivan: Qarabağda bərpa templəri nəzərəçarpan irəliləyiş nümayiş etdirir
    Ты - Король

    13:30

    Азербайджан сократил выручку от экспорта гранатов на 20%

    Бизнес
    13:26

    WSJ: Трамп готов ввести войска в Иран, но не спешит с таким решением

    Другие страны
    13:21

    Казуто Матсумото рассказал о своих впечатлениях от увиденного в Агдаме

    Карабах
    13:19

    Басант Садасиван: Темпы восстановления в Карабахе демонстрируют заметный прогресс

    Карабах
    13:13

    Константин Леорик: Масштабы строительства в Карабахе изменили облик региона

    Карабах
    13:13

    Трамп пригласил Мирзиёева на саммит G20 в Майами

    Другие страны
    13:10

    СМИ: Алиреза Тангсири убит в результате атаки Израиля

    Другие страны
    13:02

    Даррен Маклин: Темпы восстановительных работ в Карабахе впечатляют

    Карабах
    13:00

    Никол Пашинян: Армения к 2016 году исчерпала все ресурсы для отсрочки войны

    В регионе
