Басант Садасиван: Темпы восстановления в Карабахе демонстрируют заметный прогресс

Темпы восстановления и уровень инфраструктурного развития в Карабахе за короткий срок демонстрируют заметный прогресс.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил путешественник из Сингапура Басант Садасиван, посещающий освобожденные территории Азербайджана в составе международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania Гарри Митсидиса.

"Это мой второй визит в Карабах и уже пятая или шестая поездка в Азербайджан. Я очень рад снова быть здесь. В Агдаме я во второй раз, за последние 11 месяцев город сильно преобразился. В других странах на строительство одного дома уходят десятилетия, а здесь менее чем за год появилось множество новых зданий, целые жилые кварталы", - отметил он.

По его словам, масштабные изменения заметны и при въезде в город.

"По дороге в Агдам мы видели множество новых высотных зданий, в том числе в районе мечети. Это свидетельствует о высокой степени вовлеченности и инвестиций со стороны государства в восстановление региона и создание безопасных и комфортных условий для жизни", - подчеркнул путешественник.

Садасиван выразил уверенность в дальнейшем развитии региона.

"Карабах сейчас переживает этап активного роста. С развитием инфраструктуры, возвращением жителей и дальнейшей модернизацией этот регион может стать одним из лучших мест для жизни в мире. Здесь прекрасная природа, величественные горы, благоприятный климат и очень дружелюбные люди", - сказал он.

Басант Садасиван добавил, что с удовольствием посетил бы Карабах вновь.