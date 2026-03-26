    Канада ввела новые санкции против судов "теневого флота" РФ

    
    • 26 марта, 2026
    • 21:17
    Канада ввела новые санкции против судов теневого флота РФ

    Канада ввела очередные санкции в отношении судов, связанных с "теневым флотом" России.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Канады.

    "В целях продолжения усиления мер по противодействию обходу Россией действующих санкций Канада вносит в свой санкционный список еще 100 судов из российского теневого флота", - следует из сообщения ведомства.

    В МИД Канады отметили, что Россия благодаря доходам от нефти и газа продолжает финансировать вону против Украины. Эти доходы, по утверждению ведомства, Россия получает в обход санкций, используя сеть судов и вспомогательных организаций, в основном, нефтяных танкеров для перевозки товаров и сырья, включая сырую нефть, в страны по всему миру.

    "Эти санкции призваны ограничить возможности России по финансированию военных действий", - подчеркивается в сообщении.

    Суда теневого флота Антироссийские санкции МИД Канады
    Ты - Король

