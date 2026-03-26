В Баку 70-летнего мужчину застрелили из охотничьего ружья, подозреваемый задержан

В поселке Зиря Хазарского района Баку на вооруженный инцидент, в результате которого был убит 70-летний мужчина.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), Джаваншир Мурадов (1959 г.р.) во время конфликта открыл огонь из охотничьего ружья, совершив покушение на убийство жителя поселка Мамедгусейна Амирова (1981). Однако, в результате выстрела погиб отец последнего - Вагиф Амиров (1956).

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозревыемый Дж. Мурадов был задержан, у него изъяли орудие преступления.

Инцидент произошел на почве личных отношений, по факту проводится расследование.