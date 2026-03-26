Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В Баку 70-летнего мужчину застрелили из охотничьего ружья, подозреваемый задержан

    Происшествия
    26 марта, 2026
    20:47
    В Баку 70-летнего мужчину застрелили из охотничьего ружья, подозреваемый задержан

    В поселке Зиря Хазарского района Баку на вооруженный инцидент, в результате которого был убит 70-летний мужчина.

    Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), Джаваншир Мурадов (1959 г.р.) во время конфликта открыл огонь из охотничьего ружья, совершив покушение на убийство жителя поселка Мамедгусейна Амирова (1981). Однако, в результате выстрела погиб отец последнего - Вагиф Амиров (1956).

    В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозревыемый Дж. Мурадов был задержан, у него изъяли орудие преступления.

    Инцидент произошел на почве личных отношений, по факту проводится расследование.

    Покушение на убийство МВД Азербайджана
    Zirə qəsəbəsində 70 yaşlı kişi ov tüfəngi ilə öldürülüb, saxlanılan var
    Последние новости

