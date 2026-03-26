Трамп допустил получение доступа к иранской нефти по итогам военной операции

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты по итогам военной операции против Ирана могут обеспечить себе доступ к иранским нефтяным ресурсам.

Как передает Report, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Это вариант, - сказал Трамп, когда у него поинтересовались, рассчитывает ли американская сторона получить доступ к нефтяным запасам Ирана после завершения военных действий. - Я не стал бы говорить об этом. Но это вариант".

Глава Белого дома также отметил, что Тегеран в качестве жеста доброй воли Вашингтону позволил пройти через Ормузский пролив 10 танкерам с нефтью.

"Они сказали: чтобы показать вам, что мы настроены серьезно [в переговорах], мы позволим вам получить восемь судов с нефтью, восемь крупных судов с нефтью. Это было два дня назад, - утверждал американский лидер. - Затем еще два танкера. В итоге получилось 10 судов".

Он также провел параллель с недавними событиями в Венесуэле, где в ходе операции был отстранен от власти президент страны Николас Мадуро: "В Венесуэле у нас всё сложилось весьма успешно... Мы получили миллиарды и миллиарды долларов", - подчеркнул Трамп.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.