    Трамп допустил получение доступа к иранской нефти по итогам военной операции

    26 марта, 2026
    Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты по итогам военной операции против Ирана могут обеспечить себе доступ к иранским нефтяным ресурсам.

    Как передает Report, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Это вариант, - сказал Трамп, когда у него поинтересовались, рассчитывает ли американская сторона получить доступ к нефтяным запасам Ирана после завершения военных действий. - Я не стал бы говорить об этом. Но это вариант".

    Глава Белого дома также отметил, что Тегеран в качестве жеста доброй воли Вашингтону позволил пройти через Ормузский пролив 10 танкерам с нефтью.

    "Они сказали: чтобы показать вам, что мы настроены серьезно [в переговорах], мы позволим вам получить восемь судов с нефтью, восемь крупных судов с нефтью. Это было два дня назад, - утверждал американский лидер. - Затем еще два танкера. В итоге получилось 10 судов".

    Он также провел параллель с недавними событиями в Венесуэле, где в ходе операции был отстранен от власти президент страны Николас Мадуро: "В Венесуэле у нас всё сложилось весьма успешно... Мы получили миллиарды и миллиарды долларов", - подчеркнул Трамп.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Дональд Трамп Али Хаменеи Ормузский пролив Николас Мадуро Операция США и Израиля против Ирана Операция США в Венесуэле
    Tramp hərbi əməliyyat nəticəsində İran neftinə çıxış əldə olunmasını mümkün hesab edib
    Ты - Король

    21:23

    МИД: Турция расследует атаку на танкер ALTURA в Черном море

    21:17

    Канада ввела новые санкции против судов "теневого флота" РФ

    21:04

    Лидер хуситов: "Ансар Аллах" готова вступить в боевые действия на Ближнем Востоке

    20:47

    В Баку 70-летнего мужчину застрелили из охотничьего ружья, подозреваемый задержан

    20:38

    Трамп допустил получение доступа к иранской нефти по итогам военной операции

    20:29

    В военной части в Армении произошло нападение

    20:14

    В Нью-Йорке началось второе судебное заседание по делу Мадуро

    20:09

    Арагчи: Слова и действия американцев расходятся

    19:59

    США продлили на год действие ряда антироссийских санкций

