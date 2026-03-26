Главы МИД Украины и Италии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с итальянским коллегой Антонио Таяни.

Как передает Report со ссылкой на заявление МИД Украины в телеграм-канале, стороны обсудили усилия Киева на пути к завершению российско-украинского конфликта и эскалацию на Ближнем Востоке.

"Мы обсудили дальнейшее укрепление украинско-итальянского сотрудничества, и я подтвердил нашу благодарность Италии за последовательную политическую, военную и экономическую поддержку, в частности за практический вклад в обеспечение энергетической устойчивости Украины, что помогло нам пережить самую сложную зиму", - приводит ведомство слова Сибиги.

Отмечается, что глава украинского МИД проинформировал Таяни о текущих усилиях Украины, направленных на достижение устойчивого мира. Сибига еще раз подчеркнул важность усиления давления на Россию для завершения войны.

Стороны также обменялись мнениями относительно развития ситуации на Ближнем Востоке, в частности относительно вклада украинских экспертов в укрепление оборонных возможностей в регионе.