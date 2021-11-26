Баку, Москва и Ереван высоко оценили деятельность Трехсторонней рабочей группы

Азербайджан, Россия и Армения высоко оценили деятельность Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров.

Азербайджан, Россия и Армения высоко оценили деятельность Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам прошедших в Сочи переговоров.

«Высоко оценили деятельность учрежденной в соответствии с Заявлением от 11 января 2021 г. Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе. Подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона», - говорится в документе.