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Баку, Москва и Ереван высоко оценили деятельность Трехсторонней рабочей группы

Баку, Москва и Ереван высоко оценили деятельность Трехсторонней рабочей группы Азербайджан, Россия и Армения высоко оценили деятельность Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров.
Карабах
26 ноября 2021 г. 21:37
Баку, Москва и Ереван высоко оценили деятельность Трехсторонней рабочей группы

Азербайджан, Россия и Армения высоко оценили деятельность Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам прошедших в Сочи переговоров.

«Высоко оценили деятельность учрежденной в соответствии с Заявлением от 11 января 2021 г. Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе. Подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона», - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə ikitərəfli Komissiya yaradılacaq

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