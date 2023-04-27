Глава МИД: Азербайджан установил КПП на Лачынской дороге согласно Конституции

Азербайджан действовал согласно Конституции, установив контрольно-пропускной пункт (КПП) на Лачынской дороге.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонна.
По словам министра, на протяжении последних двух с половиной лет, Азербайджан ни разу не услышал от Франции призыва к Армении прекратить незаконное использование Лачынской дороги.
Дж.Байрамов также добавил, что для всех гуманитарных перевозок Лачынская дорога остается открытой.