Глава МИД: Азербайджан установил КПП на Лачынской дороге согласно Конституции

Азербайджан действовал согласно Конституции и прав, установив контрольно-пропускной пункт (КПП) на Лачынской дороге.

Азербайджан действовал согласно Конституции, установив контрольно-пропускной пункт (КПП) на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонна.

По словам министра, на протяжении последних двух с половиной лет, Азербайджан ни разу не услышал от Франции призыва к Армении прекратить незаконное использование Лачынской дороги.

Дж.Байрамов также добавил, что для всех гуманитарных перевозок Лачынская дорога остается открытой.