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Глава МИД: Азербайджан установил КПП на Лачынской дороге согласно Конституции

Глава МИД: Азербайджан установил КПП на Лачынской дороге согласно Конституции Азербайджан действовал согласно Конституции и прав, установив контрольно-пропускной пункт (КПП) на Лачынской дороге.
Карабах
27 апреля 2023 г. 14:56
Глава МИД: Азербайджан установил КПП на Лачынской дороге согласно Конституции

Азербайджан действовал согласно Конституции, установив контрольно-пропускной пункт (КПП) на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонна.

По словам министра, на протяжении последних двух с половиной лет, Азербайджан ни разу не услышал от Франции призыва к Армении прекратить незаконное использование Лачынской дороги.

Дж.Байрамов также добавил, что для всех гуманитарных перевозок Лачынская дорога остается открытой.

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