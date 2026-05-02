Бахром Ашрафханов отметил успехи Азербайджана в восстановлении Карабаха

Азербайджан успешно реализует программу по реконструкции освобожденных территорий.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

"Мы радуемся тому, что здесь восстановительные работы ведутся быстрыми темпами, и думаем что когда мы будем здесь в следующий раз, увидим завершение некоторых проектов", - сказал он.

Говоря о музее ковров, который он посетил в Шуше, посол отметил богатую культуру и историю Азербайджана.

"Те музеи которые строит Азербайджан играет благоприятную роль для туризма", - сказал он.

Дипломат отметил, что во время своего путешествия по Карабаху ему особенно запомнился музей геноцида в Ходжалы.

"Никто не должен забывать о том, что здесь было, и о том какой героизм продемонстрировали те кто выжили в этой трагедии", - заключил он.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур, который начался 1 мая, принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.