Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Бахром Ашрафханов отметил успехи Азербайджана в восстановлении Карабаха

    Карабах
    • 02 мая, 2026
    • 09:25
    Бахром Ашрафханов отметил успехи Азербайджана в восстановлении Карабаха

    Азербайджан успешно реализует программу по реконструкции освобожденных территорий.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

    "Мы радуемся тому, что здесь восстановительные работы ведутся быстрыми темпами, и думаем что когда мы будем здесь в следующий раз, увидим завершение некоторых проектов", - сказал он.

    Говоря о музее ковров, который он посетил в Шуше, посол отметил богатую культуру и историю Азербайджана.

    "Те музеи которые строит Азербайджан играет благоприятную роль для туризма", - сказал он.

    Дипломат отметил, что во время своего путешествия по Карабаху ему особенно запомнился музей геноцида в Ходжалы.

    "Никто не должен забывать о том, что здесь было, и о том какой героизм продемонстрировали те кто выжили в этой трагедии", - заключил он.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур, который начался 1 мая, принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.

    Бахром Ашрафханов Дипкорпус Карабах Узбекистан
    Bahrom Aşrafxanov Azərbaycanın Qarabağın bərpasındakı uğurlarını qeyd edib
    Ambassador notes Azerbaijan's success in restoring Karabakh

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей