İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Bahrom Aşrafxanov Azərbaycanın Qarabağın bərpasındakı uğurlarını qeyd edib

    Qarabağ
    • 02 may, 2026
    • 09:30
    Bahrom Aşrafxanov Azərbaycanın Qarabağın bərpasındakı uğurlarını qeyd edib

    Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması proqramını uğurla həyata keçirir.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Bahrom Aşrafxanov jurnalistlərə bildirib.

    "Biz burada bərpa işlərinin sürətli şəkildə aparılmasına sevinirik və düşünürük ki, növbəti dəfə bəzi layihələrin tamamlandığını görəcəyik", - o qeyd edib.

    Şuşada baş çəkdiyi xalça muzeyindən bəhs edən səfir Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti və tarixinə də diqqət çəkib:

    "Azərbaycanın inşa etdiyi muzeylər turizm üçün əlverişli rol oynayır".

    Diplomat qeyd edib ki, Qarabağa səfəri zamanı Xocalıdakı soyqırımı muzeyi xüsusilə onun yaddaşında qalıb:

    "Heç kim burada baş verənləri və bu faciədən sağ çıxanların necə bir qəhrəmanlıq nümayiş etdirdiyini unutmamalıdır".

    Qeyd edək ki, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura ikigünlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkənin və beynəlxalq təşkilatın 150-dən çox səfiri, diplomatı, hərbi attaşesi və digər nümayəndəsi iştirak edir.

    Diplomatik korpusu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müşayiət edir.

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər Bahrom Aşrafxanov Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Özbəkistan Diplomatik korpus Şuşa Diplomatik nümayəndəliklər
    Бахром Ашрафханов отметил успехи Азербайджана в восстановлении Карабаха
    Ambassador notes Azerbaijan's success in restoring Karabakh

    Son xəbərlər

    00:41

    "Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti