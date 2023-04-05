Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди

Азербайджанские врачи оказали первую медицинскую помощь карабахским армянам, самочувствие которых ухудшилось на дороге Ханкенди-Лачын

Азербайджанские врачи оказали первую медицинскую помощь карабахским армянам, самочувствие которых ухудшилось на дороге Ханкенди-Лачын.

Об этом Report сказал врач Шушинской модульной больницы Вилад Алиев.

"Нам сообщили об ухудшении самочувствия граждан, проезжавших по территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев. Мы немедленно прибыли на место на двух машинах скорой помощи. Состояние трех из четырех человек было относительно тяжелым", - сказал он.

По его словам, под наблюдением азербайджанских врачей карабахские армяне были благополучно доставлены в больницу в Ханкенди: "Я испытал необыкновенные чувства от пребывания в Ханкенди. На посту мы разговаривали с армянами на азербайджанском языке. Мы спасали жизни армянских пациентов. Передав их в больницу, мы вернулись в Шушу".